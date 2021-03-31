Участника акции протеста в Петербурге осудили условно за нападение на полицейского
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор участнику несанкционированной протестной акции Кириллу Богданову, обвиняемому в применении насилия к сотруднику полиции, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.
Богданов получил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, он был освобожден в зале суда.
Свою вину мужчина признал, отмечает пресс-служба.
Суд установил, что 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная акция оппозиции, Богданов в компании других "агрессивно настроенных участников мероприятия" напали на сотрудников правоохранительных органов. В частности, Богданов несколько раз ударил командира отделения мобильного взвода батальона патрульно-постовой службы УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга.
Чтобы успокоить активистов, одному из сотрудников полиции пришлось доставать табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.
Накануне Ленинский районный суд Петербурга отправил на год в колонию-поселение участника несанкционированного митинга оппозиции Евгения Туганкова за нападение на сотрудника Росгвардии. 23 марта Куйбышевский районный суд города приговорил к двум годам условного заключения многодетного петербуржца Андрея Ломова, который на акции протеста толкнул двух росгвардейцев.
23 и 31 января, а также 2 февраля в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.