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Участника акции протеста в Петербурге осудили условно за нападение на полицейского

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор участнику несанкционированной протестной акции Кириллу Богданову, обвиняемому в применении насилия к сотруднику полиции, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Богданов получил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, он был освобожден в зале суда.

Свою вину мужчина признал, отмечает пресс-служба.

Суд установил, что 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная акция оппозиции, Богданов в компании других "агрессивно настроенных участников мероприятия" напали на сотрудников правоохранительных органов. В частности, Богданов несколько раз ударил командира отделения мобильного взвода батальона патрульно-постовой службы УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга.

Чтобы успокоить активистов, одному из сотрудников полиции пришлось доставать табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.

Накануне Ленинский районный суд Петербурга отправил на год в колонию-поселение участника несанкционированного митинга оппозиции Евгения Туганкова за нападение на сотрудника Росгвардии. 23 марта Куйбышевский районный суд города приговорил к двум годам условного заключения многодетного петербуржца Андрея Ломова, который на акции протеста толкнул двух росгвардейцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.

Петербург МВД

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