Сообщение о минировании мэрии Владивостока оказалось ложным

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки не обнаружили взрывных устройств в здании администрации Владивостока, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Осмотр проводили сотрудники полиции, ничего не обнаружили. После этого сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места. Откуда поступило сообщение, сейчас выясняется", - сказал представитель мэрии.

Как сообщалось, в четверг утром в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в администрации Владивостока, после чего все сотрудники покинули здание.