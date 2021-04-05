Индекс PMI сферы услуг России в марте вырос до 55,8 пункта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2021 год индекс PMI сферы услуг России поднялся до 55,8 пункта с 52,2 пункта в феврале, указав на максимальный рост деловой активности за семь месяцев, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Рост деловой активности во многом был обусловлен повышением спроса со стороны клиентов на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в марте превысил февральское значение 52,6 пункта и составил 54,6 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Данные за март указали на уверенный рост новых заказов по всему сектору сферы услуг России. Подъем был самым быстрым с августа 2020 года, и участники исследования сообщали, что усиление спроса со стороны традиционных клиентов наряду с привлечением новых клиентов способствовало росту продаж.

Вырос спрос со стороны иностранных клиентов. Увеличение новых экспортных заказов было первым более чем за год и самым резким с октября 2019 года. Некоторые компании отметили, что рост был связан с выпуском новых продуктов и направлений бизнеса.

Как говорится в отчете, расходы, с которыми столкнулись российские поставщики услуг, в марте заметно выросли. Рост затрат часто объяснялся более высокими ценами поставщиков на фоне дефицита и задержек, а также неблагоприятных колебаний обменного курса. Более того, темпы инфляции закупочных цен были самыми высокими с января 2019 года, после повышения НДС.

"В результате компании резко повысили отпускные цены в конце первого квартала. Усиление спроса также позволило компаниям переложить большую долю увеличения затрат на клиентов. Уровень инфляции тарифов на услуги был в целом резким и максимальным с января 2019 года", - отмечается в исследовании.

По его данным, компании сферы услуг увеличивали количество своих сотрудников второй месяц подряд в марте. "Хотя в целом этот показатель был скромным, темпы создания рабочих мест были самыми заметными с ноября 2019 года. По некоторым данным, рост был вызван увеличением количества новых заказов", - говорится в обзоре.

Вследствие этого компании продолжали регистрировать сокращение незавершенных заказов, в целом значительное и ускорившееся до четырехмесячного максимума.

Согласно отчету, поставщики услуг были очень оптимистичны в своих ожиданиях относительно деловой активности в наступающем году, несмотря на снижение уверенности до трехмесячного минимума. Оптимизм объяснялся надеждами на существенное восстановление экономики после снятия ограничений, связанных с COVID-19.