Число обращений к Москальковой выросло после перехода на дистанционное обучение

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Количество обращений по вопросам образования к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с пандемией и переходом к дистанционному обучению увеличилось, говорится в докладе омбудсмена

"Их количество (таких обращений – ИФ) увеличилось на 13% по сравнению с 2019 годом и составило 458 обращений, из которых коллективных — 148 (в 2019 года — 135)", - отмечается в докладе.

При этом "масштабы жалоб по вопросам общего и профессионального образования возросли, увеличились соответственно на 10% и 37%, а по вопросам защиты права на получение дошкольного образования, напротив, уменьшились (на 18%)".

Как отмечается в докладе, "рост числа обращений этой группы обусловлен негативным отношением многих родителей к переводу учащихся на дистанционное обучение с использованием цифровых технологий и неготовностью школ к новой форме учебного процесса".

Перевод на дистанционное обучение вызвал острое недовольство родительского сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Иркутской, Брянской, Нижегородской областях и других.

"Родители указывали на то, что многочасовое сидение ребенка перед экраном электронного устройства и отсутствие живого общения со сверстниками отрицательно влияют на психическое и физическое здоровье детей, создают дополнительные факторы для стресса", - говорится в докладе.

Еще одна проблема перевода на дистанционное обучение связана с тем, что не везде предоставлялись компьютеры учащимся. Отсутствие потребности у обучающихся и педагогов в предоставлении компьютеров отмечалось только в 20 субъектах РФ. "К сожалению, принимаемые меры и организация благотворительных акций, направленных на обеспечение необходимыми техническими средствами учащихся, не позволили полностью решить проблему до сих пор", - говорится в докладе.

Заявители также жаловались на обучение детей во вторую смену, нехватку учителей, отказы в зачислении учащихся в десятые классы по причине непрохождения индивидуального отбора, сборы денежных средств с родителей, неудовлетворительное состояние зданий и помещений образовательных организаций, конфликты между преподавателями и учениками, сокращение сельских школ и на другие трудности в обучении.

Каждое шестое обращение касалось соблюдения и защиты прав в сфере дошкольного образования. Главным образом родители жаловались на отказы в зачислении детей в образовательные организации (иногда места предоставляются далеко или вообще в других населенных пунктах).

В связи с этим Москалькова предлагает выплачивать "компенсации семьям, которые не были обеспечены местом в дошкольной образовательной организации рядом с домом".

Также затруднительным оказался переход на дистанционное обучение студентов медицинских, инженерных и творческих (музыканты, дизайнеры и другие) специальностей, так как в этих сферах образовательный процесс включает много практики.

А учителя школ выражали обеспокоенность в связи с невозможностью дистанционно заниматься музыкой, физкультурой, а также общаться с психологами и логопедами ввиду отсутствия доступных образовательных платформ.