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В Петербурге COVID-19 переболели чуть меньше половины сотрудников школ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге коронавирусной инфекцией переболели примерно 20 700 сотрудников школ из 44 000, привились больше 8800 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по образованию.

Это данные по школам, подведомственным комитету и администрациям районов, и по всем сотрудникам, а не только учителям.

Сейчас из-за выявленных случаях COVID-19 или распространением ОРВИ на дистанционном обучении находятся семь классов в пяти школах города, добвили в пресс-службе. Из-за болезни в школу не ходят 183 ребенка и 86 сотрудников. Дистанционно по решению родителей учатся 6 172 школьника.

Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

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