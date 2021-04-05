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Госдума утвердит уполномоченного по правам человека 22 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума утвердит кандидатуру уполномоченного по правам человека в России на заседании 22 апреля.

"Совет (Совет Госдумы - ИФ) принял решение рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры уполномоченного по правам человека в России на пленарном заседании 22 апреля", - говорится в сообщении пресс-служба Госдумы, распространенном в понедельник.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом предложения о кандидатах на должность вносятся в Думу президентом, Советом Федерации, депутатами и фракциями. После этого кандидаты должны встретиться со всеми фракциями и с профильным комитетом Госдумы, и затем вопрос об утверждении уполномоченного выносится на пленарное заседание палаты.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру действующего уполномоченного Татьяны Москальковой.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба, высоко отозвался о работе Москальковой на своем посту. "Это человек с неисчерпаемой энергией, никогда не боится тяжелых испытаний", - сказал председатель палаты.

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Госдума Татьяна Москалькова

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