Сотрудники СК пришли с обысками в исполком Набережных Челнов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в исполкоме Набережных Челнов (Татарстан). об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии города Римма Мухаметзянова в четверг.

"Следственный комитет проводит проверку ряда управлений исполнительного комитета: правового, земельных и имущественных отношений, строительства, экономического развития и поддержки предпринимательства", - сказала Мухаметзянова.

По ее словам, вопросов к руководству города – мэру и руководителю исполкома – нет.

"Идет выемка документов в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных на челнинского предпринимателя" - уточнила собеседница агентства.