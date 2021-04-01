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Сотрудники СК пришли с обысками в исполком Набережных Челнов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в исполкоме Набережных Челнов (Татарстан). об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии города Римма Мухаметзянова в четверг.

"Следственный комитет проводит проверку ряда управлений исполнительного комитета: правового, земельных и имущественных отношений, строительства, экономического развития и поддержки предпринимательства", - сказала Мухаметзянова.

По ее словам, вопросов к руководству города – мэру и руководителю исполкома – нет.

"Идет выемка документов в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных на челнинского предпринимателя" - уточнила собеседница агентства.

Набережные Челны Татарстан

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