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Суд продлил срок задержания обвиняемому в убийстве врачу из Петербурга

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отложил избрание меры пресечения главе нефрологического центра Мариинской больницы Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве и расчленении супруги в 2010 году.

По ходатайству защитника заседание по избранию меры пресечения в отношении Земченкова отложено, срок его задержания продлен на 72 часа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Заведующий отделением больницы в Петербурге был задержан 30 марта. По версии следствия, в феврале 2010 года он во время ссоры неустановленным способом убил супругу, затем расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с пропажей женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Новый виток производство по этому делу получило после обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину 92-летнего отца пропавшей в декабре 2020 года. Следователи и криминалисты проанализировали имеющиеся в материалах данные, также были допрошены новые свидетели, что и дало основания подозревать в убийстве супруга женщины. Позже мужчину допросили с применением полиграфа.

В СК не называли имени задержанного. По данным СМИ, это главный внештатный нефролог Петербурга, заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы Земченков.

В Мариинской больнице Земченкова охарактеризовали как "уникального специалиста с "золотыми руками", который спас многие жизни" и "передавал знания студентам и коллегам". Решение о его работе в учреждении пока не принято.

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