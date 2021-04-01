ВС РФ оградил наследников граждан-банкротов от деления их жилья

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полученная в наследство от гражданина-банкрота доля в жилом помещении, являющемся единственным для наследников, исключается из конкурсной массы и не подлежит реализации, решил Верховный суд (ВС) РФ.

К такому выводу пришла судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в деле о банкротстве умершей Розы Сагазитдиновой. Его кредиторы инициировали в 2017 году, спустя три года после ее смерти из-за долга по займу в 15,9 млн рублей, который был взыскан с наследников по решению Никулинского райсуда Москвы.

Арбитражный суд Москвы признал Сагазитдинову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества. Среди него оказалась 1/3 доли в трехкомнатной квартире площадью 75,3 кв. м на юго-западе Москвы, в которой умершая была зарегистрирована вместе с наследницей Альфирой Лариной и ее сыном, говорится в материалах дела.

Ларина, которой вместе с супругом, а затем сыном принадлежали оставшиеся 2/3 в этой квартире, просила суд исключить жилье из конкурсной массы. Наследница ссылалась на то, что квартира является для нее и членов ее семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением, а статья 446 Гражданского кодекса (ГК) РФ запрещает отбирать у граждан за долги такое жилище. При соблюдении ряда условий этот имущественный иммунитет действует и в случае смерти банкрота, когда его наследники принимают наследство.

По закону о банкротстве (статья 223.1) в конкурсную массу не включается жилое помещение или его части, если по истечении срока принятия наследства оно является единственным для наследника, а гражданин-должник и члены его семьи совместно в нем проживали.

Однако Арбитражный суд Москвы исключать квартиру из конкурсной массы отказался. "Супругам Лариным принадлежат 2/3 долей в праве собственности на спорное имущество, следовательно, реализация 1/3 доли в праве собственности, принадлежавшей умершему должнику, никак не нарушит право Лариной А.Ф. на жилище и не лишит ее права собственности на принадлежащую ей долю в квартире", - говорится в решении суда.

С этим согласилась апелляция, по мнению которой спорная доля в квартире могла быть оставлена за наследником, если бы на момент открытия наследства тот не имел права на другое жилое помещение или долю в нем, а у Лариной были ее две трети. Ее действия апелляция расценила как попытку "безвозмездно приобрести дополнительное имущество, по сути за счет конкурсных кредиторов ", уклоняясь от требующегося по закону исполнения обязательств наследодателя.

Кассация согласилась с нижестоящими судами. Но ВС РФ, куда пожаловалась Ларина, их судебные акты отменил и исключил долю в квартире из конкурсной массы. Действующее законодательство под помещением, на которое распространяется исполнительский иммунитет, подразумевает недвижимое имущество в целом как физический объект, где фактически может проживать гражданин, указала коллегия ВС РФ.

"В данном случае не являющаяся коммунальной квартира использовалась всеми членами семьи полностью, выдел долей в натуре не производился. В связи с этим наследник и его ребенок, для которых квартира является единственной пригодной для проживания, вправе рассчитывать на оставление ее за собой без изъятия доли наследодателя", - указал ВС РФ в опубликованном определении. В противном случае, по его мнению, потенциально может возникнуть долевая собственность несвязанных между собою лиц, что "ведет к ситуации, когда для членов одной семьи квартира, по сути, становится коммунальной. В конечном счете, заключила коллегия ВС РФ, может произойти "нарушение права на достойную жизнь, достоинство личности и неприкосновенность жилища, что недопустимо (статья 25 Конституции Российской Федерации)".

ВС РФ также назвал ошибочным вывод апелляции о том, что Ларина намерена безвозмездно приобрести долю в квартире, не отвечая при получении наследства по долгам наследодателя-должника. "В рамках настоящего дела осуществляется банкротство наследственной массы, а не наследника", - указала коллегия ВС РФ, подчеркнув, что банкротство осуществляется так, как если бы наследодатель был жив. Следовательно, жилье обладало бы иммунитетом и подлежало исключению из конкурсной массы.

Кроме того коллегия ВС РФ указала, что наследник не может уклониться от исполнения обязательств банкротящегося наследодателя, поскольку долги погашаются не наследниками, а посредством банкротных процедур.