Правительство РФ приостановило концессию на строительство ж/д ветки Кызыл-Курагино

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Федеральному агентству железнодорожного транспорта (Росжелдор) заключить с АО "ТЭПК Кызыл-Курагино" ("дочка" АО "Тувинской энергетической промышленной корпорации", ТЭПК) соглашение о приостановке концессии на строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино на срок до пяти лет без штрафных санкций.

Соответствующее распоряжение от 29 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно распоряжению, в течение 60 дней Росжелдор (концедент) должен заключить с "ТЭПК Кызыл-Курагино" (концессионер) дополнительное соглашение, в котором предусматривается приостановка всех взятых на себя сторонами обязательств по концессионному соглашению на срок не более пяти лет со дня заключения такого соглашения.

В документе должно быть зафиксировано неначисление концессионной платы и штрафных санкций (неустоек) с даты заключения соглашения до возобновления концессии.

Среди других условий допсоглашения также указывается отсутствие взаимных претензий сторон в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением обязательств.

Концессионер вправе будет возобновить концессионное соглашение, направив официальное уведомление концеденту. "Уведомление концессионера должно быть получено концедентом не позднее 6 месяцев до календарной даты, установленной в дополнительном соглашении", - говорится в распоряжении. В случае невозобновления концессии в указанный срок соглашение будет считаться расторгнутым без выплаты каких-либо компенсаций.

Проект строительства ж/д ветки Элегест - Кызыл - Курагино реализуется по 30-летнему концессионному соглашению. По новой линии планируется вывозить уголь с Элегестского месторождения на железную дорогу Междуреченск-Тайшет и далее – на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Запасы месторождения составляют свыше 850 млн тонн коксующегося угля.

АО "ТЭПК Кызыл-Курагино" пока на 100% принадлежит ТЭПК Руслана Байсарова, но ранее говорилось о возможности вхождения в ее капитал УК "Лидер" и РЖД. В апреле 2019 года "ТЭПК Кызыл-Курагино" подписала с "Российскими железными дорогами" соглашение, по которому монополия выступает генеральным подрядчиком строительства и заказчиком проекта. Проектантом в начале 2020 года выбрано АО "Институт "Стройпроект". Планировалось, что к сентябрю 2021 года оно проведет предпроектную подготовку и изыскания, разработает проектную документацию, проведет ее экспертизу.