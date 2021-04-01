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Сборщик черемши пропал в лесу в Ингушетии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры ищут мужчину, заблудившегося в лесном массиве в Ингушетии во время сбора черемши. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель ГУМЧС по региону.

"В 20:30 в дежурную смену ведомства поступила информация о том, что в лесных массивах Сунженского района, предположительно, в районе сельских поселений Галашки и Аршты пропал местный житель 1986 года рождения, занимавшийся сбором черемши", - сказал собеседник агентства.

По его словам, организованы поиски пропавшего силами аварийно-спасательной службы республики, полиции, местной администрации.

К поисковым работам подключились и волонтеры.

Ингушетия

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