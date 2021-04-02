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Жителя Приморья заподозрили в реабилитации нацизма

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморского края, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографии, в которых следователи усмотрели пропаганду нацизма, сообщает следственное управление СКР по региону.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные публично)", - говорится в сообщении.

Фигурант - 26-летний местный житель.

По версии следствия, 8 мая 2020 года подозреваемый, используя свою страницу в соцсети "Вконтакте", разместил изображение рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии, рейхсляйтера национал-социалистической немецкой рабочей партии на сайте "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении.

Следствие полагает, что таким образом фигурант дела намеревался сформировать в обществе пренебрежительное отношения ко Дню воинской славы России, а также негативное отношение к участникам Великой Отечественной войны.

Приморский край

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