Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

Дело о незаконном лишении ребенка свободы возбудили в Новосибирской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы пятилетнего мальчика, сообщает СУ СКР по региону.

Внимание следователей привлекло видео, на котором мать бьет двух маленьких детей в городе Искитим, была начата доследственная проверка. В ходе нее следователи выяснили, что мать детей с 23 марта не знает, где находится ее пятилетний сын. "Местонахождение мальчика не известно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п."д" ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего).

Новосибирская область

Новости

Минцифры выступило против создания новой системы сбора данных о гражданах

Пандемия коронавируса

В РФ разработан прибор для дистанционного наблюдения за больными COVID

Мэр Бийска передумал уходить в отставку

В Благовещенске врачи провели операцию в горящем кардиоцентре

В эвакуации людей из горящего кардиоцентра в Приамурье задействованы 9 бригад

Лидер камчатских коммунистов получил 9 лет колонии за взяточничество

Жителя Приморья заподозрили в реабилитации нацизма

ВС РФ оградил наследников граждан-банкротов от деления их жилья

В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

Что произошло за день: четверг, 1 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');