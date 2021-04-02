Дело о незаконном лишении ребенка свободы возбудили в Новосибирской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы пятилетнего мальчика, сообщает СУ СКР по региону.

Внимание следователей привлекло видео, на котором мать бьет двух маленьких детей в городе Искитим, была начата доследственная проверка. В ходе нее следователи выяснили, что мать детей с 23 марта не знает, где находится ее пятилетний сын. "Местонахождение мальчика не известно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п."д" ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего).