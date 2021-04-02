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Жительница Волгоградской области привилась от COVID в 106 лет

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Волгоградской области Елизавета Бойко стала самым старшим жителем региона, получившим вакцину от коронавируса, сообщает обладминистрация.

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"106-летняя долгожительница проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Прививку отечественным препаратом "Спутник V" ей сделала выездная бригада медиков. Чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Дубовского района. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.

По данным администрации, в Волгоградской области 92,8 тыс. человек сделали прививки от COVID-19. Из них 54% - представители старшего поколения.

Волгоградская область

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