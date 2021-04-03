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СК завел дело на замначальника таможни Ростова-на-Дону за дачу взятки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику антикоррупционного подразделения Южного таможенного управления (ЮТУ) заместителем таможенного поста Ростовской таможни, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

По данным следствия, заместитель начальника таможенного поста предложил сотруднику службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления взятку в размере 545 500 рублей за общее покровительство и неприменение сотрудниками подразделения мер в случае выявления нарушений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в СК отметили, что сотрудник таможни был предупрежден о возможных уголовно-правовых последствиях, однако не отказался от своего замысла.

Ростов-на-Дону

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