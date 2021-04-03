Два фигуранта дела о подготовке теракта в Москве получили длительные сроки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения двух фигурантов дела о подготовке теракта в московском регионе и финансировании терроризма, сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Шахзод Умматкулов приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Билолдин Паттаев - к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установили следствие и суд, Умматкулов, "действуя по указанию куратора" из Сирии, изготовил взрывное устройство, которое планировал использовать "при проведении массового мероприятия на территории столичного региона летом 2020 года". Реализации плана помешало задержание Умматкулова, сказала Иванова.

Кроме этого, Умматкулов, являясь участником организации, деятельность которой признана в РФ террористической, "в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, оправдывающий террористическую деятельность".

В марте 2020 года Умматкулов совместно с Паттаевым перевел средства в поддержку террористической организации на территории Сирии.

В зависимости от роли каждого, Умматкулов и Паттаев признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и изготовлении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).