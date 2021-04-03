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Судоходная навигация в Петербурге начнется в ночь на 10 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Судоходная навигация в Петербурге начинается в ночь на 10 апреля, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

Вместе с навигацией в городе начинается сезон разводки мостов.

Отмечается, что в межнавигационный период специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" привели в порядок механизмы, заменили выработавшие свой ресурс детали, отладили все внутренние системы - гидравлические, механические, электротехнические. С 16 марта было проведено около 50 технологических разводок.

В Петербурге 18 разводных мостов.

В период навигации регулярно разводятся Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Биржевой и Тучков мосты. Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты разводятся по предварительной заявке.

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