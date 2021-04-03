Судоходная навигация в Петербурге начнется в ночь на 10 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Судоходная навигация в Петербурге начинается в ночь на 10 апреля, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

Вместе с навигацией в городе начинается сезон разводки мостов.

Петербургские мосты полностью готовы к навигации 2021 года https://t.co/4ppONyYYgI — Санкт-Петербург (@gov_spb) April 3, 2021

Отмечается, что в межнавигационный период специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" привели в порядок механизмы, заменили выработавшие свой ресурс детали, отладили все внутренние системы - гидравлические, механические, электротехнические. С 16 марта было проведено около 50 технологических разводок.

В Петербурге 18 разводных мостов.

В период навигации регулярно разводятся Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Биржевой и Тучков мосты. Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты разводятся по предварительной заявке.