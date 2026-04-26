Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - 132 человека и 26 единиц техники задействованы в сборе нефтепродуктов, попавших в реку Туапсе и на прибрежную территорию в одноименном городе после атаки украинских беспилотников, сообщил в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.

Как отмечается в сообщении, убрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта.

По данным штаба, загрязнение ликвидируют по течению реки Туапсе, в акватории и на берегу Черного моря.

Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории морского терминала и НПЗ. На этих предприятиях идет утилизация собранных нефтепродуктов.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля, после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Вечером в минувшую пятницу пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.