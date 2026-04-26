Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Фото: Jacques Langevin/Sygma/Sygma via Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - 132 человека и 26 единиц техники задействованы в сборе нефтепродуктов, попавших в реку Туапсе и на прибрежную территорию в одноименном городе после атаки украинских беспилотников, сообщил в воскресенье оперативный штаб Краснодарского края.

Как отмечается в сообщении, убрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта.

По данным штаба, загрязнение ликвидируют по течению реки Туапсе, в акватории и на берегу Черного моря.

Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории морского терминала и НПЗ. На этих предприятиях идет утилизация собранных нефтепродуктов.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля, после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Вечером в минувшую пятницу пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.

Туапсе Краснодарский край
Новости по теме

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1919 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов