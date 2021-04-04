Два туриста погибли в национальном парке "Югыд ва" в Коми

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Следствие начало проверку после поступивших от правоохранительных органов данных о гибели двух туристов в национальном парке "Югыд ва" в Коми, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления СКР.

О гибели туристов стало известно 3 апреля.

Как рассказали в пресс-службе, поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Национальный парк "Югыд Ва" в районе базы "Озерная" (100 км от города Печоры) находится туристическая группа из трех человек, из которых двое погибли. Группа имела разрешение на посещение парка. Связь с туристами отсутствует.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ "СПАС-Коми".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.