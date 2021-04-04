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Спасатели рассказали о причинах гибели туристов в нацпарке в Коми

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два туриста в национальном парке "Югыд ва" в Коми погибли в результате схода снежной лавины, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительной информации, двое туристов, двигаясь на снегоходе у подножья склона, подрезали снежный покров, что привело к движению снежной массы, завалу снегоходов и гибели туристов", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, туристы прибыли в нацпарк втроем из Перми.

Как добавили в МЧС, в настоящий момент участника группы и тела погибших везут в город Печора.

В РоссииДва туриста погибли в национальном парке "Югыд ва" в КомиЧитать подробнее

О гибели двух туристов стало известно 3 апреля.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщала, что туристы расположились в районе базы "Озерная" (100 км от города Печоры) нацпарка "Югыд ва". Группа имела разрешение на посещение парка. Следствие проводит проверку.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода" ) расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Коми Югыд ва МЧС

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