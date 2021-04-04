В Росавиации не увидели рисков скачка цен на авиабилеты

Тем не менее, сезонное подорожание перелетов возможно перед началом летнего сезона

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация не ожидает скачка цен на авиабилеты по мере возобновления международных рейсов, заявил глава ведомства Александр Нерадько в интервью "Российской газете".

"Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 - ИФ) полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается", - сказал Нерадько.

При этом перед высоким летним сезоном цены на перелеты могут повыситься, признал он. "Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов, - сказал Нерадько. - По данным авиакомпаний прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен".

Дополнительные сборы - не нарушение

Отвечая на вопрос о возможности внесения изменений в правила перевозки пассажиров и багажа, Нерадько сказал, что пока Росавиация не видит в этом необходимости. Он привел в качестве примера введение некоторыми авиакомпаниями платы за выбор места в салоне самолета и за переоформление документов. Руководитель Росавиации подчеркнул, что такие сборы не нарушают законодательство.

"Конечно, пассажиры заинтересованы в снижении тарифа и получении бесплатных услуг. Но авиакомпании находятся в жестких экономических условиях. Из-за этого возникает необходимость внедрять дополнительные платные услуги. Но в большинстве случаев все же они направлены на повышение качества пребывания на борту самолета", - подчеркнул Нерадько.

Авиакомпаниям нужна господдержка

Нерадько отметил, что Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их расходов. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого "потерянного" из-за ограничений пассажира. Объем господдержки авиакомпаний за период с января по апрель 2021 года может составить 8,2 млрд руб., отметил чиновник.

Рассматривается и вопрос о продлении господдержки аэропортов на 2021 год. "С учетом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчетам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,40 рубля за каждого "потерянного пассажира" 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 млрд рублей, на период первого полугодия 2021 года - более 5 млрд рублей", - сказал глава ведомства.

Также предлагается продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов для организаций отрасли.

В прошлом году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний около 21 млрд руб. Сначала деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, не перевезенного в феврале-июле 2020 года, - за этот период авиакомпании получили около 15 млрд руб. Чтобы распределить оставшиеся деньги, правительство продлило период поддержки до ноября и повысило ставку расчета субсидий до 685 руб. на одного "потерянного" пассажира, предусмотрев для некоторых перевозчиков повышающий коэффициент.

В июне 2020 года правительство выделило на поддержку аэропортов 10,9 млрд руб. Субсидии распределялись из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Позднее период выдачи субсидий был продлен до июля включительно.

По данным Росавиации, в 2020 году российские перевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56.