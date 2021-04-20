Для россиян отдых в открытых странах подорожал с начала года до 90%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - С начала 2021 года стоимость зарубежных путешествий на большинстве открытых направлений выросла на 10-90%, в основном из-за подорожания авиаперелетов, свидетельствуют результаты исследования основных трендов туристического рынка, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и агентством Action Travel.

Авторы исследования оценивали изменения потребительского поведения в условиях пандемии по результатам продаж туроператоров и сетевых турагентств в период с 15 января по 31 марта 2021 на следующих направлениях: Турция, ОАЭ, Танзания, Мальдивские острова, Куба, Сербия.

"По данным исследования, зафиксировано повышение стоимости туров от 10 до 90% на большинстве выездных направлений. В основном изменение цен связано со стоимостью авиаперелета, объемом авиаперевозки, а также возможностью постановки чартерных программ", - пишут они.

Кроме того, по их данным, с рынка практически исчезли "горящие туры", популярные у туристов до 2020 года.

"По данным исследования, глубина продаж на ближайшие даты в 2021 году сократилась и составляет в среднем не более трех недель, а по акциям раннего бронирования - в среднем 60 дней. Возврат к показателям продаж по программам раннего бронирования 2018-2020 годов может произойти не ранее, чем к 2023 году", - считают эксперты.

Заметно снизился средний возраст путешествующих. Так, число туристов старше 55 лет сократилось на 60%. Средний возраст потребителей выездного туристического продукта в 2021 году составляет 30-50 лет.

Еще одним следствием пандемии стал рост популярности страховок от невыезда. Доля приобретающих их туристов выросла с 10 до 40%.

Правительство России с 15 апреля по 1 июня ограничило авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих странах. По данным АТОР, на этот период россияне купили более 530 тысяч туров в Турцию и около 7 тысяч - в Танзанию. Во Всероссийском союзе страховщиков 20 апреля разъяснили, что закрытие авиасообщения cо странами, в которых отмечается повышение уровня заболеваемости COVID-19, не является страховым случаем по программам страхования путешествующих.