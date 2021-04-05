Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Каждый производитель получит квоту на производство и продажу сахара

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз вместе с производителями сахара начал работу по распределению объемов поставок сахара в торговлю; у каждого завода теперь будет квота на изготовление и продажу товара рознице, пишут "Известия" со ссылкой на источники на рынке.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что сейчас ведомство совместно с Союзроссахаром ведет работу "по распределению объемов поставок между производителями". Ритейлеры уже проинформировали участников рынка о своих потребностях, и все производители сахара выразили готовность заключать контракты на поставки продукции напрямую в торговые сети, без посредников, добавили в ведомстве.

Это позволит ясно понимать, каким производителям компенсировать затраты - 5 рублей за 1 кг проданной по фиксированной цене продукции.

По словам источника "Известий" в отрасли, теперь между производителями распределяются квоты на изготовление сахара-песка. То есть предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них. Этот норматив складывался из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента.

Собеседник издания подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что до сих пор предприятия не работали по такому принципу. То есть у них не было жестких рамок и планок по выработке продукции. Тем более на производительность компаний влияет много факторов, которые не зависят от заводов напрямую. К примеру, поставки сырья могут быть непостоянными или попросту отсутствовать.

Как заявил директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев, можно предположить, что новая система частично скрепит неустойчивые отношения производителей и ритейлеров. Однако при этом он подчеркнул, что вряд ли директивное распределение поможет в перспективе решить проблему нехватки продукции на полке. Советский опыт показал, что это сложно сделать в условиях плановой экономики, напомнил эксперт.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на прошлой неделе заявил, что вмешательство государства в рыночные механизмы в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского АПК и темпах развития отрасли. В ведомстве рассчитывают, что в среднесрочной перспективе возможен возврат к стабильным условиям бизнеса, когда в активном государственном регулировании не будет необходимости.