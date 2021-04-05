Осужденного из владимирской колонии обвинили в убийстве курсанта МВД

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Санкт-Петербурге раскрыли убийство курсанта университета МВД, совершенное в 2014 году осужденным сейчас петербуржцем на почве ненависти. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, неизвестный мужчина из огнестрельного оружия выстрелил в 19-летнего курсанта 2-го курса Санкт-Петербургского университета МВД России, который после учебы возвращался домой в форменном обмундировании", - сказала Волк в понедельник.

Она пояснила, что преступление было совершено в феврале 2014 года на улице Уточкина в Петербурге.

По словам Волк, была получена информация о возможной причастности к совершению убийства жителя Петербурга 1988 года рождения. Как уточняется, в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

Волк отметила, что фигурант был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы за несколько тяжких и особо тяжких преступлений. При этом он дал признательные показания по факту убийства курсанта.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).