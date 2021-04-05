Удальцову ужесточили и продлили административный надзор

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск московской полиции об ужесточении административного надзора за оппозиционером Сергеем Удальцовым.

"Суд продлил мне надзор на полгода – до 26 апреля 2022 года. Также суд удовлетворил требование увеличить количество обязательных явок для регистрации в полиции с двух до четырех раз в месяц", - сказал Удальцов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в двух пунктах иска полиции Симоновский суд отказал. "Суд отказал в обязательстве быть дома с 22:00 до 6 утра, а также в запрете на мой выезд из Москвы", - сказал оппозиционер.

В пресс-службе Симоновского суда "Интерфаксу" подтвердили данную информацию. При этом представитель суда пояснила, что ранее установленный Удальцову запрет покидать без разрешения полиции московский регион, сохраняется.

Удальцов намерен в ближайшее время обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

В 2018 году Симоновский суд наложил на Удальцова трехлетний административный надзор, в течение которого ему запрещено посещать митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и участвовать в указанных мероприятиях. Также оппозиционеру запрещено без разрешения органов внутренних дел покидать столичный регион. Кроме того, Удальцов должен был дважды в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

В октябре 2020 года суд отказался снять с оппозиционера административный надзор. Удальцов настаивал, что установленные ему ограничения существенно затрудняют его общественную и трудовую деятельность.