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Приморский ветврач оштрафован за документы на поставку просроченного йогурта в детсад

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в Приморье оштрафовал ветеринарного врача, оформившего разрешительные документы на просроченный йогурт для детского сада.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщила, что ветеринарный врач филиала "Находкинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных" оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на йогурт с истекшим сроком годности, продукция предназначалась для отправки в детский сад села Новицкое Партизанского района Приморья.

Специалисты выявили нарушение в ходе мониторинга федеральной информационной системы "Меркурий".

Россельхознадзор вовремя проинформировал руководство детского сада о просроченной продукции.

Ветврач признан виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил (ст. 10.6 КоАП) и постановлением Россельхознадзора оштрафован на 3 тыс. рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

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