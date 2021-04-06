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Матвиенко ждет от послания Путина постановки "новой системы координат"

Матвиенко ждет от послания Путина постановки "новой системы координат"
Валентина Матвиенко
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному Собранию России сформулирует новую систему координат и будет иметь особое значение в условиях непростой ситуации в мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Послание президента - важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

Она выразила уверенность, что в послании, которое, как сообщили в Кремле, президент огласит 21 апреля, будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.

"Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание", - сказала спикер СФ.

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию назначено на 21 апреля. Место проведения, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "прорабатывается". Ранее послание всегда оглашалось в Кремле.

Федеральное Собрание Валентина Матвиенко Владимир Путин

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