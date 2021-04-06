Петербургские юристы и активисты обратились в ВС из-за COVID-ограничений

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Заявители по коллективному иску о признании недействующими ряда положений постановлений правительства Санкт-Петербурга, установивших запреты и ограничения для горожан в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения нового коронавируса, обратились в Верховный суд (ВС) РФ, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют истцов.

"Заявители не сомневаются в необходимости мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Но считают, что правительство нарушило права граждан ради того, чтобы сэкономить на компенсациях и возмещении убытков", - сообщили в объединении.

Как уточнили в "Команде 29" 6 апреля в ВС РФ была направлена кассационная жалоба, в которой заявители просят суд отменить судебные решения по иску и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции или удовлетворить исковые требования.

Санкт-Петербургский городской суд в апреле прошлого года отказался удовлетворить коллективный иск о признании незаконным ряда мер правительства города для борьбы с новым коронавирусом. Позднее решение суда было оставлено без изменений в апелляционной и кассационной инстанциях.

Заявители по иску - 21 житель Петербурга, юристы и гражданские активисты - просили суд проверить законность ряда запретов и ограничений для горожан и организаций, введенных постановлением городского правительства от 13 марта 2020 года N121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с изменениями и дополнениями, которые были внесены в него рядом других постановлений.

В одно производство с коллективным иском был объединен другой иск - петербуржца Богдана Литвина, который, в свою очередь, оспаривал запрет на одиночное пикетирование.

Согласно позиции истцов, правительство Петербурга, введя "ограничения до степени запрета", вышло за пределы своих полномочий и фактически лишило граждан их законных прав, которые могли быть ограничены только при установлении режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

"Мы начали этот процесс, чтобы побудить руководителей страны и Санкт-Петербурга действовать в рамках правового поля. Режимы ЧС и ЧП, при которых эти ограничения были бы легитимны, предусматривают компенсации, возмещение убытков, некоторую финансовую нагрузку на бюджет. А власти, чтобы снять ее с себя и переложить на плечи бизнеса и граждан, решили изобрести гибридный режим, который не предусмотрен никаким законом", - заявил "Интерфаксу" руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

Юристка Валерия Ветошкина, в свою очередь, отметила, что истцы также "просили суды дать толкование запрету на проведение массовых мероприятий, который на практике трактовался полицией как запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе пикетов".

"Суды нас не услышали, и вот уже год никто из жителей Санкт-Петербурга не может реализовать свое право на мирные собрания - и даже на пикеты", - пояснила она.

Как сообщалось, в первой инстанции представители правительства Петербурга и прокуратуры просили суд оставить иск без удовлетворения, поскольку все запреты и ограничения в городе были введены на основании предписаний главного санитарного врача города в соответствие с компетенциями и полномочиями городского правительства.