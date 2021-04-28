Лидер "Яблока" попросил Памфилову добиться разрешения пикетов перед выборами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель "Яблок" Николай Рыбаков направил письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием разрешить кандидатам проводить агитационные публичные мероприятия, в том числе уличные пикеты, перед думскими выборами. Об этом "Интерфаксу" сообщили в партии.

"Все прекрасно понимают, что провести эффективную избирательную кампанию без проведения пикетов на улице, без раздачи листовок и газет, практически невозможно", - сказал Рыбаков.

Он напомнил, что весной 2020 года из-за коронавируса во многих регионах запретили массовые мероприятия. С июня 2020 года такие запреты частично отменяли в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

"Запреты на все культурные, развлекательные, спортивные и другие мероприятия были сняты указом мэра Москвы. Однако запрет на проведение публичных остался, этих мероприятий указ до сих пор не коснулся", - заявил политик.

Он попросил Памфилову направить представления в Генпрокуратуру и главам регионов, чтобы они отменили запреты на проведение агитационных мероприятий во время избирательной кампании.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов и депутатов заксобраний в 39 регионах.