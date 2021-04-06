Дума одобрила законопроект, обязывающий родителей сообщать школе о здоровье детей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет обязанность родителей сообщать в образовательную организацию о здоровье своего ребенка и разрешает педагогам оказывать первую помощь ученикам.

Как следует из документа, если ребенку необходимо скорректировать учебную и внеурочную нагрузку, организовать особые условия для занятий физкультурой, родитель будет обязан поставить об этом в известность школу. Кроме того, фиксируется, что допуск школьников к занятиям физкультурой в пределах школьной программы будет разрешен только после прохождения профилактического осмотра.

Также в соответствии с законодательной инициативой все российские педагоги - в том числе дошкольного и дополнительного образования - смогут оказывать детям первую помощь. "Педагогические работники вправе оказывать первую помощь, в том числе обучающимся, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков", - говорится в тексте законопроекта.

Между тем, в первоначальной версии документа предлагалось обязать педагогов оказывать первую помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, и вменить им в обязанность "проходить обучение и проверку знаний и навыков" в области оказания первой помощи. Впоследствии перед рассмотрением законопроекта в первом чтении эта норма была откорректирована - Дума рассматривала законопроект в новой редакции.

"Регресс здоровья" в школе

Инициаторами законопроекта выступили свыше сотни депутатов Госдумы. Согласно пояснительной записке к документу, изменения в законодательство актуальны из-за "продолжающегося регресса состояния здоровья детей", пока они находятся в школах.

"Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства", - отмечают авторы.

По их мнению, также остро стоит вопрос об оказании работниками школ и детских садов первой помощи до прибытия бригад скорой помощи.

Дискуссия о школьной медицине

Законопроект вызвал дискуссию на пленарном заседании Госдумы. В частности, парламентарии из думской оппозиции высказывали опасение, что педагогам придется взять на себя несвойственную им функцию медицинских работников, оказывая первую помощь.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья и один из инициаторов законопроекта Дмитрий Морозов пояснил, что предлагаемые изменения в законодательство "ни в коем случае не являются заменой медицинскому работнику". По его словам, также следует разделять первую помощь и медицинскую помощь.

"Первая помощь - это расстегнуть воротник и открыть окошко. Ни в коем случае этот законопроект не говорит о медицинской помощи", - пояснил депутат.