Кремль выразил сожаление в связи с ограничением доступа госкомпаний к Zoom

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле выражают сожаление в связи решением компании Zoom Video Communications ограничить доступ для российских юридических лиц с государственным участием и предлагают перейти на альтернативные российские сервисы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контакты и подписывать новые", - сказал Песков журналистам в среду.

Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин не пользуется приложением Zoom для проведения видеоконференций. "Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", - сказал он журналистам. При этом пресс-секретарь отметил, что некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom.

"К сожалению, это американский сервис. Офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось. Из Польши с ними никто не говорит. Надо переходить на альтернативы", - добавил он.

Песков заметил, что у России есть аналогичные сервисы. "Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы. У нас есть еще недоработки в этой сфере. Но в то же время они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса как Zoom", - заявил пресс-секретарь.

"В целом пользователи отмечают, что у нас много аналогичных сервисов, но все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего и требует доработки. Это не значит, что это что-то невозможное", - заметил он.

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