Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 418 956+605 318

Кремль выразил сожаление в связи с ограничением доступа госкомпаний к Zoom

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле выражают сожаление в связи решением компании Zoom Video Communications ограничить доступ для российских юридических лиц с государственным участием и предлагают перейти на альтернативные российские сервисы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреZoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастиемZoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастиемЧитать подробнее

"В целом, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контакты и подписывать новые", - сказал Песков журналистам в среду.

Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин не пользуется приложением Zoom для проведения видеоконференций. "Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", - сказал он журналистам. При этом пресс-секретарь отметил, что некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom.

"К сожалению, это американский сервис. Офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось. Из Польши с ними никто не говорит. Надо переходить на альтернативы", - добавил он.

Песков заметил, что у России есть аналогичные сервисы. "Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы. У нас есть еще недоработки в этой сфере. Но в то же время они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса как Zoom", - заявил пресс-секретарь.

"В целом пользователи отмечают, что у нас много аналогичных сервисов, но все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего и требует доработки. Это не значит, что это что-то невозможное", - заметил он.

Новость дополняется

Дмитрий Песков Zoom

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ
Пандемия коронавируса

Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19

В РФ могут ввести отдельный режим регулирования работы соцсетей с персональными данными

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');