Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон об участии в выборах физлиц-иноагентов и лиц, аффилированных с иноагентами.

СМИ-иноагенты

Закон вводит понятие "лицо, аффилированное с иноагентом".

Таким, например, будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит, либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Аффилированными также будут считаться и те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, либо являлся его учредителем, руководителем или работником.

Кроме того, аффилированным с иноагентом лицом будут считаться граждане, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

Выдвижение и агитация

Закон указывает, что иностранные граждане, лица без гражданства, незарегистрированные общественные объединения, НКО-иноагенты и иностранные СМИ-иноагенты, а также российские юрлица, включенные в реестр иностранных СМИ-иноагентов, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов", а также достижению определенного результата на выборах, референдуме, или в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Отметка о статусе иноагента

Согласно закону, сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом, либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах, говорится в законе.

В агитационных материалах такая информация также публикуется и она "должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема агитационного материала)".

Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, предусматривает закон.

Судимость

Согласно закону, если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата.

Пожертвования

При внесении пожертвования в избирательный фонд физлицом-иноагентом, либо иностранным СМИ-иноагентом гражданин в платежном поручении указывает сведения об этом.

Закон также предусматривает, что добровольное пожертвование гражданина в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта.