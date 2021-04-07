СК в Ростове проверит сообщения о смерти хуторянина из-за застрявшей "скорой"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель следственного управления СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде поручил провести проверку по сообщениям СМИ о ЧП в хуторе Родники, где пациент умер, не дождавшись медицинской помощи из-за бездорожья.

"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в хуторе Родники автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который, не дождавшись медиков, скончался", - сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что доследственную проверку проведет Зерноградский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ростовской области.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры заявили о проведении проверки соблюдения федерального законодательства по части содержания дорог.