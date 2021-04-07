Владельцев сетей обяжут хранить 3 года данные о действиях пользователей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который введет обязанность владельцев технологических сетей в рамках "устойчивого интернета" хранить данные о действиях пользователей, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Владельцы технологических сетей, обеспечивающих устойчивое функционирование интернета на территории России, будут обязаны соблюдать те же требования по хранению информации, что и операторы связи, в том числе сотовые операторы", - отметил он.

К примеру, по его словам, они будут обязаны "хранить в течение трех лет информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей технологических сетей связи".

Ранее требования о хранении информации операторами связи и организаторами хранения информации были введены так называемым "пакетом Яровой".

По закону "О связи" "технологические сети связи предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве".

Поправки вносятся в ст. 56.2 закона "О связи". Законопроект разработало Минцифры.

Груздев напомнил, что в 2019 году был принят так называемый "закон о суверенном интернете", направленный на создание защитных механизмов, гарантирующих долгосрочное и устойчивое функционирование интернета в России.

"В частности, были определены правила маршрутизации трафика, предусмотрены меры для контроля их соблюдения, а также создана возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - сказал эксперт.

Он отметил, что в законе "О связи" появилось определение точки обмена трафиком. Это совокупность технических и программных средств или сооружений связи, с использованием которых собственник или иной их владелец обеспечивает возможность для соединения и пропуска в неизменном виде трафика между сетями связи, если собственник или иной владелец сетей связи имеет уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети интернет.

"Иными словами, законодательно были выделены новые участники правоотношений в данной сфере: владельцы технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Первоначально владельцами автономных систем признавались операторы связи, иные интернет-провайдеры, а также крупные организации, технологические сети которых имели независимые соединения с несколькими смежными сетями. После принятия закона "о суверенном рунете" уникальный номер автономной системы может быть получен в упрощенном порядке небольшими организациями, их группами и даже физическими лицами", - объяснил Груздев.

Такие владельцы автономных систем не являются операторами связи, "но и они обязаны взаимодействовать со спецслужбами, предоставляя доступ к информации в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности; при этом персональная информация может быть получена специальными службами только по решению суда", отметил он.

По его словам, аналогичные нормы действуют и в других странах, например, в США, Великобритании, Канаде, Австралии. "В Великобритании еще в конце 2016 года был принят закон "О полномочиях следствия", предоставивший 48 британским спецслужбам и иным ведомствам доступ к интернет-трафику физических и юридических лиц", - напомнил Груздев.

"Закон Яровой" (назван именем одного из его авторов - депутата Госдумы Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий полугода, а также в течение трех лет метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков.