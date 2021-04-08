Житель Приморья пожаловался полиции на избиение дочери в частном детсаду

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Житель приморского города Артем сообщил в полицию о том, что его двухлетнего ребенка избила в частном детском саду сотрудница этого учреждения, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

"По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал", - говорится в сообщении.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного девочке, назначено судебно-медицинское освидетельствование.