Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:52Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Житель Приморья пожаловался полиции на избиение дочери в частном детсаду

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Житель приморского города Артем сообщил в полицию о том, что его двухлетнего ребенка избила в частном детском саду сотрудница этого учреждения, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

"По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал", - говорится в сообщении.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного девочке, назначено судебно-медицинское освидетельствование.

Приморский край Артем

Новости

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Что произошло за день: среда, 7 апреля

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');