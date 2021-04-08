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В Кремле сочли меткой оценку Лавровым политики США в отношении РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров применил меткую формулировку, оценивая линию США в отношении России, непредсказуемость, агрессивность и недружелюбие со стороны Вашингтона допускают использование любого лексикона в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой Лаврова, назвавшего "тупой" политику Соединенных Штатов в отношении России.

Он добавил: "Министр, как всегда, меток в своих формулировках".

Ранее в четверг на пресс-конференции в Нур-Султане Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Так он прокомментировал сообщения о том, что США завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовят ответные меры.

"Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России, как-то у них это очень быстро получилось, потому что обычно нас обвиняют в таком количестве прегрешений, что за пару недель и даже за пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах, я слышал", - продолжил министр.

Министр заявил, что неправительственная организация "Атлантический совет" "уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России".

"Тупиковая, а может даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась, нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники - не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра", - подчеркнул Лавров.

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