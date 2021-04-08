Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Необходимость введения служебной тайны в области обороны назрела давно, инициатива позволит защитить уникальные российские разработки вооружений, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"То, что эта мера давно назрела - это однозначно. Потому что очень много образцов вооружений и военной техники поступает в наши вооруженные силы, и по отдельным направлениям таких образцов нет ни в одной армии мира, а по другим их характеристики значительно лучше, чем у западных аналогов", - сказал Красов "Интерфаксу".

По словам депутата, предложенные правительством меры по защите информации в сфере обороны необходимы для противодействия иностранным разведкам.

"Все разведки мира, в том числе западных стран, охотятся за секретами, которые заложены в этих образцах вооружений и военной техники. Задача нашего государства - как раз их характеристики защитить, в том числе теми мерами, которые предложило правительство РФ", - добавил Красов.

Законопроект о служебной тайне в области обороны

Во вторник, 6 апреля, кабмин РФ внес в Госдуму законопроект (1144924-7), вводящий понятие служебной тайны в области обороны. Право на отнесение той или иной информации в области обороны к такой служебной тайне предлагается дать главам всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО, Военная прокуратура, военные следственные органы СКР).

При этом, в отличие от государственной тайны, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.

В пояснительной записке отдельно отмечается, что за разглашение подобных сведений граждане, получившие к ним доступ в силу служебного положения, могут понести административную ответственность. Соответствующей статьей КоАП РФ в данный момент предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Также военнослужащие могут понести наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.