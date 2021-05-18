Законопроект о служебной тайне в области обороны прошел в Думе первое чтение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 1144924-7 о понятии служебной тайны в области обороны.

Поправки к закону "Об обороне" (61-ФЗ) предлагают отнести к понятию служебной тайне в сфере обороны сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными. Относить данные к служебной тайне смогут главы всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, - Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, Военной прокуратуры, военных управлений СКР.

При этом, в отличие от сведений, отнесенных к государственной тайне, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.

За разглашение служебной тайны в области обороны предлагается ввести для граждан и должностных лиц административную ответственность, военные же могут понести наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС.

Комментируя предложенную новеллу, в Госдуме объяснили, что принятие этого закона поможет защитить российские разработки в сфере вооружений.