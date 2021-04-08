Суд 29 апреля рассмотрит жалобу на приговор Навальному за клевету на ветерана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суд в конце апреля проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Апелляционные жалобы на приговор в отношении Навального Бабушкинский суд Москвы рассмотрит 29 апреля в 11:00, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

В суде добавили, что пока неизвестно, будет ли Навальный лично участвовать в заседании или по видеосвязи.

20 февраля мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. за преступление по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

Дело о клевете на ветерана

Согласно фабуле уголовного дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Видео оппозиционер сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Данным приговор фактически был объединен с решением Симоновского суда Москвы, который в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

С учетом того, что Навальный еще не отбыл наказание по "делу Ив Роше", окончательно ему было назначено три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 850 тыс. руб. С учетом нахождения оппозиционера под домашним арестом и стражей, в колонии Навальному представит провести около 2,5 лет.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров.