Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Суд 29 апреля рассмотрит жалобу на приговор Навальному за клевету на ветерана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суд в конце апреля проверит законность приговора оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Апелляционные жалобы на приговор в отношении Навального Бабушкинский суд Москвы рассмотрит 29 апреля в 11:00, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

В суде добавили, что пока неизвестно, будет ли Навальный лично участвовать в заседании или по видеосвязи.

20 февраля мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. за преступление по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

Дело о клевете на ветерана

Согласно фабуле уголовного дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Видео оппозиционер сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Данным приговор фактически был объединен с решением Симоновского суда Москвы, который в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

С учетом того, что Навальный еще не отбыл наказание по "делу Ив Роше", окончательно ему было назначено три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 850 тыс. руб. С учетом нахождения оппозиционера под домашним арестом и стражей, в колонии Навальному представит провести около 2,5 лет.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Черноморский флот применит истребители и ПВО при отражении условного авиаудара

Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе
Пандемия коронавируса

Попова посоветовала россиянам отдохнуть летом внутри страны

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID

Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID

Путин в послании обозначит ориентиры социально-экономического развития

Пандемия коронавируса

У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус

У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус

Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов

В Кремле напомнили, что "Северный поток 2" не имеет отношения к США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');