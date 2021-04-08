Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Пожар на траулере в Охотском море локализовать пока не удалось

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Россморречфлоте сообщили, что возгорание в подсобном помещении на траулере в Охотском море локализовать не удалось, судно направляется к кромке льдов для высадки на борт аварийно-спасательной команды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Сначала экипаж доложил о локализации (пожара - ИФ), однако позже выяснилось, что пожар локализовать не удалось. К их борту подошел спасательный катер "Справедливый", совместно с которым они направились к кромке льдов для безопасной пересадки аварийно-спасательной команды на борт аварийного судна", - сказали в Росморречфлоте.

Там добавили, что на данный момент высота волн в Охотском море достигает трех метров.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на судне в 200 километрах от Магадана, огонь охватил 150 коробов гофротары. На борту находились 84 человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Магаданская область Охотское море Росморречфлот

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

Черноморский флот применит истребители и ПВО при отражении условного авиаудара

Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе
Пандемия коронавируса

Попова посоветовала россиянам отдохнуть летом внутри страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');