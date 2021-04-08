Пожар на траулере в Охотском море локализовать пока не удалось

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Россморречфлоте сообщили, что возгорание в подсобном помещении на траулере в Охотском море локализовать не удалось, судно направляется к кромке льдов для высадки на борт аварийно-спасательной команды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Сначала экипаж доложил о локализации (пожара - ИФ), однако позже выяснилось, что пожар локализовать не удалось. К их борту подошел спасательный катер "Справедливый", совместно с которым они направились к кромке льдов для безопасной пересадки аварийно-спасательной команды на борт аварийного судна", - сказали в Росморречфлоте.

Там добавили, что на данный момент высота волн в Охотском море достигает трех метров.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на судне в 200 километрах от Магадана, огонь охватил 150 коробов гофротары. На борту находились 84 человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.