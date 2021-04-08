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Глава СПЧ заявил, что в России может появиться цифровой кодекс

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к июлю этого года подготовит набросок цифрового кодекса по защите граждан в цифровой среде, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"В июле у нас будет готов в совете набросок того, что называется цифровой кодекс", - сказал Фадеев журналистам в четверг в рамках "Прямой линии" в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

По его словам, с появлением этого документа появится возможность конкретно обсуждать риски, которые есть в цифровой среде.

"Риски очень большие. Это новая огромная сила, неконтролируемая сила, как она будет себя вести - не очень понятно", - отметил он.

Валерий Фадеев СПЧ

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