Житель Красноярска ранил ножом в шею 9-летнего ребенка в подъезде

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ранении ребенка ножом в подъезде в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Отмечается, что полицейские по "горячим следам" задержали мужчину 1974 года рождения. В подъезде жилого дома он напал на 9-летнего ребенка и нанес ножевое ранение в шею.

Расследованием преступления занялась полиция. Других подробностей происшествия пока не сообщается.