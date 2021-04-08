Что произошло за день: четверг, 8 апреля

Отставка ульяновского губернатора, заявление Козака о готовности России защищать своих граждан в Донбассе и проект создания цифрового рубля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Козак заявил, что Россию могут вынудить встать на защиту своих граждан в Донбассе. Замглавы администрации президента РФ назвал действия Киева пиар-акцией и подчеркнул, что при соблюдении соглашений конфликт можно разрешить за год. Он заявил о необходимости рассекречивания переговоров.

- Ангела Меркель призвала Россию отказаться от стягивания военных к границе с Украиной. О ситуации в Донбассе и в других зонах конфликтов речь зашла во время телефонной беседы Владимира Путина с канцлером Германии. Президент РФ в разговоре обратил внимание на провокационные действия Киева на линии соприкосновения.

- Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Чиновник, руководивший регионом с 26 декабря 2004 года, намерен баллотироваться в Госдуму. Врио губернатора назначен Алексей Русских, который с 2018 года был сенатором от Московской области.

- ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля. Тестированию будет посвящен весь 2022 год. Переводы для физических лиц обещают сделать бесплатными, а при оплате товаров могут установить комиссию.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины дают иммунитет к коронавирусу на год. По ее словам, ограничения отменят после вакцинации 60% населения, что возможно к осени. Между тем в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в поликлиниках хватает "Спутника V", поэтому вакцину Центра имени Чумакова пока поставлять не будут. За сутки в России зарегистрированы 8 672 новых случая заражения.

- В Сочи создадут новый горный курорт "Долина Васта" за 80 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта с ожидаемым турпотоком в 1,5 млн человек в год подписали "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери".