Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Что произошло за день: четверг, 8 апреля

Отставка ульяновского губернатора, заявление Козака о готовности России защищать своих граждан в Донбассе и проект создания цифрового рубля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Козак заявил, что Россию могут вынудить встать на защиту своих граждан в Донбассе. Замглавы администрации президента РФ назвал действия Киева пиар-акцией и подчеркнул, что при соблюдении соглашений конфликт можно разрешить за год. Он заявил о необходимости рассекречивания переговоров.

- Ангела Меркель призвала Россию отказаться от стягивания военных к границе с Украиной. О ситуации в Донбассе и в других зонах конфликтов речь зашла во время телефонной беседы Владимира Путина с канцлером Германии. Президент РФ в разговоре обратил внимание на провокационные действия Киева на линии соприкосновения.

- Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Чиновник, руководивший регионом с 26 декабря 2004 года, намерен баллотироваться в Госдуму. Врио губернатора назначен Алексей Русских, который с 2018 года был сенатором от Московской области.

- ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля. Тестированию будет посвящен весь 2022 год. Переводы для физических лиц обещают сделать бесплатными, а при оплате товаров могут установить комиссию.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины дают иммунитет к коронавирусу на год. По ее словам, ограничения отменят после вакцинации 60% населения, что возможно к осени. Между тем в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в поликлиниках хватает "Спутника V", поэтому вакцину Центра имени Чумакова пока поставлять не будут. За сутки в России зарегистрированы 8 672 новых случая заражения.

- В Сочи создадут новый горный курорт "Долина Васта" за 80 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта с ожидаемым турпотоком в 1,5 млн человек в год подписали "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери".

Новости по теме

Новости

Владимир Путин назначил Алексея Русских врио ульяновского губернатора

Россия и мир: Опасные постановки "Квартала 95"

Россия и мир: Опасные постановки "Квартала 95"

Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца

Суд в Москве продлил арест фигуранту дела о госизмене

Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

Черноморский флот применит истребители и ПВО при отражении условного авиаудара

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');