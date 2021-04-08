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В Красноярске завели дело после нападения с ножом на 9-летнего ребенка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в ранении девятилетнего ребенка ножом, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главного управления СКР по региону.

"Ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь квартиры. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь", - пояснили в СКР. Тогда подозреваемый ударил мальчика ножом в шею, добавили там.

Все произошло в подъезде одного из домов на улице Молокова краевого центра.

Уголовное дело в отношении нападавшего возбудили по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Подозреваемый дал признательные показания.

Как сообщалось, в четверг вечером в подъезде одного из домов Красноярска местный житель напал 9-летнего ребенка с ножом и ранил его в шею. Пострадавшего доставили в реанимацию. Сосед удерживал нападавшего до приезда Росгвардии и полиции. В Минздраве регионе "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время угрозы жизни ребенка нет.

Красноярск СКР

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