Капитан задержанного на Камчатке судна сообщил о заканчивающихся продуктах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Капитан российского теплохода "Порт Мэй", задержанного на Камчатке из-за невыплаты зарплаты экипажу, проинформировал судовладельца о том, что на борту заканчиваются вода, продукты и топливо, сообщил в пятницу "Интерфаксу" председатель Дальневосточной регионального организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"По информации капитана, на судне продуктов осталось максимум на четыре дня, дизельного топлива - 5 тонн, пресной воды осталось 2 тонны", - сказал Суханов.

По его словам, если запас продуктов не пополнят, капитан может дать аварийный сигнал.

"Надеемся, судовладелец доставит экипажу провизию и топливо", - добавил Суханов.

Сейчас "Порт Мэй" из-за объявленного штормовое предупреждения находится на рейде в северо-восточной части Камчатского залива. Порывы ветра достигают 20 м/с, высота волн более трех метров.

Как сообщалось, судно находится на рейде портпункта Тиличики на севере Камчатки. Ранее портовая инспекция запретила выход из порта теплоходу "Порт Мэй" (порт приписки - Холмск, Сахалинская область) после обращения экипажа, пожаловавшегося на долги по зарплате, которую не выплачивают три месяца. На борту теплохода, который работает под флагом РФ, находятся 17 моряков из Приморского края и Сахалинской области. Долг по зарплате, по их словам, сейчас составляет 1,8 млн рублей. Часть задолженности судовладелец выплатил после обращения экипажа в портовую инспекцию, добавил председатель ДВРО РПСМ.

Проверку проводят Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.