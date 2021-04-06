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Сахалинское судно застряло на Камчатке из-за долгов перед экипажем

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по сообщению о долгах по зарплате перед моряками сахалинского судна "Порт Мэй", сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

"Проверка проводится по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении.

Следователям предстоит оценить ситуацию. В частности, установить размер невыплаченной зарплаты.

В свою очередь, на сайте Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) сообщается, что экипаж теплохода "Порт Мэй" обратился за помощью к председателю организации Николаю Суханову. В коллективном обращении команды говорится, что судовладелец - южно-сахалинское ОО "Вип Строй Холдинг" - несколько месяцев не выплачивал экипажу "Порт Мэй" зарплату. Часть долгов за последние дни погашена. Осталось выплатить около 1,8 млн рублей.

Судно находится на внутреннем рейде портопункта Тиличики в заливе Корф на севере Камчатки. Служба государственного портового контроля запретила теплоходу выходить в рейс до полной выплаты зарплаты всему экипажу. Моряки сообщают, что запасы еды и топлива на борту заканчиваются, а члены экипажа, пытающиеся отстоять свои интересы, находятся под прессингом работодателя.

"Порт Мэй" загружен пустыми контейнерами и должен был направиться в Находку. Однако провизии и топлива осталось не более чем на неделю. При этом переход до приморского порта занимает около 10 дней.

По данным ДВРО РПСМ, на судне 17 моряков - жители Дальнего Востока. "Порт Мэй" ходит под российским флагом, приписан к сахалинскому порту Холмск.

Камчатка Холмск Вип Строй Холдинг Порт Мэй Тиличики Находка

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