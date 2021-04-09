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Полиция возбудила дело после избиения медика в Кузбассе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после нападения женщины на врача в городе Березовский (Кузбасс), которую в результате пришлось госпитализировать с травмами головы и шеи, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в пятницу.

Возбуждено дело по п. "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Полиция сумела задержать напавшую на врача женщину, скрывшуюся после избиения.

"Она пояснила, будто конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры. Стоит отметить, что ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшая с сотрясением головного мозга, ушибом шейного отдела позвоночника и мягких тканей головы находится на лечении.

По факту произошедшего региональным СУ СКР и прокуратурой проводятся проверки.

Как сообщалось, 6 апреля врач пришла на вызов в частный дом, где ее избила хозяйка жилища. Родственница потерпевшей в соцсетях рассказала, что после избиения нападавшая схватила нож и угрожала зарезать медика. Спустя примерно 10 минут пострадавшей удалось покинуть жилище, после чего руководство больницы якобы отправило врача по другим вызовам.

Кузбасс МВД

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