Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Более трети россиян, имеющих высшее образование (38%), не работают по специальности, среди сограждан с дипломом вуза в возрасте до 24 лет эта доля составляет 54%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди респондентов с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 51%, среди сограждан, зарабатывающих более 80 тыс. рублей в месяц - вдвое меньше (25%).

Согласно опросу, каждый пятый россиянин с высшим образованием (22%) трудится по смежной специальности, непосредственно по профилю работают 40% сограждан, имеющих диплом вуза.

Опрос был проведен 19 марта - 4 апреля 2021 года среди 3500 респондентов, имеющих высшее образование и опыт работы, в 667 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.