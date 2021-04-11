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Петербургский подросток устроил в школе стрельбу из пистолета

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Учащийся школы Московского района Петербурга принес на занятия пистолет и открыл стрельбу в раздевалке, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

По информации полиции, накануне подросток 2005 года рождения принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону находившихся там учеников.

Учитель изъял оружие у несовершеннолетнего и обратился в полицию. Из школы ребенок скрылся. Позже в сопровождении матери его вызвали в отдел полиции, где опросили и отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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