Песков заявил о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что некоторые части послания могут стать сюрпризом для руководителей разных уровней

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может говорить о мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от кризиса на фоне пандемии, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - продолжил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что предстоящее послание будет носить постковидный характер, представитель Кремля заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся".

Песков пояснил, что мир находится сейчас в непростом периоде. "Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе", - добавил он. При этом, отметил Песков, сейчас сложно понять, насколько этот выход будет быстрым.

"Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность. У нас работает сфера образования. У нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг. У нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны", - сказал он.

Могут быть сюрпризы

Некоторые части послания Путина Федеральному Собранию могут быть неожиданными для руководителей разных уровней и лиц, которые принимали участие в его подготовке, заявил Песков.

"Чаще всего так и происходит", - сказал он, отвечая на вопрос, бывают ли ситуации, когда то, что говорит президент, неожиданно звучит для высокопоставленных лиц.

Песков рассказал, что, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент дописывает свою речь. В результате в тексте появляются целые страницы, "которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными".

Песков заметил, что зачастую о появлении этих новых абзацев не знает никто, кроме президента. "Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", - сказал пресс-секретарь.

Он заметил, что, когда есть время, Путин отдает готовый текст на распечатку. "Иногда времени нет, и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля. По его собственным словам, в послании будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития страны.